Двухлетний ребенок выпал из окна в многоэтажном доме в Оренбуржье

Полиция проводит проверку по факту падения двухлетнего мальчика из окна в Оренбургской области. Ребенок доставлен в больницу с травмами головы.

Инцидент произошел в селе Грачевка. По данным правоохранительных органов, женщина оставила открытым окно в квартире на третьем этаже и занялась домашними делами. В этот момент ее сын играл в комнате. Мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал, пишет 56orb.ru.

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Полиция даст оценку действиям родителей, которые оставили мальчика без присмотра.

В Омске проводится проверка по факту падения из окна полуторагодовалого ребенка. Установлено, что мать вышла из дома, чтобы написать заявление об избиении, и оставила без присмотра четырех детей. Пока 11-летняя девочка готовила еду для младшего брата и сестер, мальчик забрался на подоконник и упал со второго этажа.