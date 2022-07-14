Военный эксперт назвал главное преимущество российской армии над украинской

Справедливость в конфликте между Россией и Украиной на стороне Москвы, а боевой дух российской армии намного выше и это ее главное преимущество, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Об этом он заявил в четверг, 14 июля, в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, профессиональная армия защищает интересы государства, а украинская армия защищает «не свои интересы, а интересы США и НАТО, которые ведут войну против России с помощью Украины».

«Справедливость на стороне России, боевой дух России намного выше. Боевой дух тоже важен. На Украине нет промышленности своей, она пользуется оружием, за которое она должна расплачиваться. Россия применяет свое оружие, но не весь арсенал. Слабо применяет авиацию, ракетные войска, выборочно — ковровые бомбардировки, при этом не бьет по городам и жилым объектам», — отметил Литовкин.

Таким образом эксперт прокомментировал публикацию Die Welt, в которой израильский военный стратег Мартин ван Кревельд назвал пять факторов, указывающих на победу России на Украине и над Западом. Так, по его словам, партизанская война украинцев против российских военнослужащих так и не началась, а выбранная украинской стороной стратегия оказалась провальной. Во-вторых, российские войска систематически берут под контроль населенные пункты.

Третьим фактором ван Кревельд назвал проблемы со снабжением у украинской стороны, а четвертым — то, что Россия приспособилась к санкциям Запада гораздо в большей мере, чем ожидалось. Пятый фактор — то, что экономические последствия конфронтации Запада с Россией оказались тяжелее для самого же Запада.

2 мая помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Вашингтон сделает всё для того, чтобы спецоперация по защите Донбасса обернулась для России стратегическим провалом. Она уточнила, что под провалом понимается достижение полного разгрома в военном, политическом и экономическом планах.

9 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт на Украине был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

В Москве же подчеркивали, что спецоперация идет по плану, и все задачи несомненно будут выполнены.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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