В Госдуме назвали прямой угрозой безопасности РФ ввод на Украину иностранных войск

Для Москвы является прямой угрозой безопасности ввод на Украину иностранных войск. Об этом в четверг, 14 июля, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Для Москвы неприемлемо существование Украины как проекта «анти-Россия». Для Москвы неприемлемо расширение НАТО к ее границам, для Москвы является прямой угрозой безопасности ввод на Украину иностранных войск», — сказал он журналистам.

Он подчеркнул, что для Москвы неприемлемо расширение конфликта на страны НАТО и участие «поляков в военных действиях на территории Украины».

«Все, кто возьмут оружие против русского солдата, будут уничтожены», — заключил Толстой.

Ранее в этот день бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предоставит польским гражданам особый статус на Украине, если Польша введет свои войска на запад страны. Отмечается, что Киев рассчитывает увидеть около 20 тыс. польских военных на западной Украине.

Он рассказал, что Зеленскому нужны польские силы для того, чтобы перебросить находящиеся на западе Украины военные формирования на восточный фронт.

12 июля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что Польша пытается завуалировать свою экспансию на Западную Украину, развернув для этого массированную маскировочную пропаганду. В службе рассказали, что акцент предложено сделать на создании образа «коллективного участия» всех европейских соседей Украины в делах Киева.

В апреле экс-замглавы МИД РФ и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил «Известиям», что один из возможных вариантов, при котором теоретически Польша могла бы ввести войска на западную Украину — это обращение украинского правительства к Варшаве.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».