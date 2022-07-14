Путин поручил привести в нормативное состояние 85% автомобильных дорог

Президент России Владимир Путин поручил привести в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог, входящих в состав опорной сети. Об этом сообщается 13 июля на официальном сайте Кремля.

Пятилетний план дорожного строительства должен быть утвержден правительством РФ до 15 июля 2022 года.

План предусматривает формирование перечня автомобильных дорог, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или ремонт которых планируется осуществить.

Владимир Путин поручил при выполнении дорожных работ максимально использовать технику и материалы российского производства.

Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

9 июня стало известно, что правительство РФ направит 18,5 млрд рублей на реконструкцию трасс М-1 и М-4. На обе дороги приходится большой поток пассажиров и грузов, поэтому улучшение дорожной инфраструктуры позитивно скажется на скорости доставки товаров до потребителя и снизит нагрузку на водителей.