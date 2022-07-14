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В ЕК расценили как пропаганду заявления об ударе по экономике ЕС из-за санкций

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Danny Gys
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Заявления о том, что экономика Европейского союза (ЕС) страдает от своих же антироссийских санкций — это ошибочное суждение и пропаганда, заявили в Еврокомиссии (ЕК). Ущерб спровоцирован лишь последствиями конфликта на Украине, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в четверг, 14 июля.

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«Это всегда очень просто для разной пропаганды утверждать, что экономические сложности с которыми мы сталкиваемся связаны с санкциями», — подчеркнул он во время представления летнего экономического прогноза ЕК в Брюсселе.

Он уверен, что сложности в экономической сфере подкреплены российской специальной военной операцией на Украине, а также «эффектом мультипликации», когда она наложилась «на мощный рост нашей экономики после пандемии COVID-19».

В летнем прогнозе Евросоюза ухудшены все макроэкономические показатели ЕС по сравнению с весной, ожидания по экономическому росту на следующий год в зоне евро снижены с 2,3% до 1,4%, по инфляции выросли с 6,1% до 7,6%, что является рекордным показателем.

1 июля Евростат представил данные о том, что потребительские цены в 19 странах Евросоюза, предварительно, выросли до рекорда за всю историю введения расчетов: 8,6%.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

13 апреля Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, ранее, в апреле, сообщалось, что из-за роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.

23 марта российский лидер заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Это стало ответом на усиление антироссийских санкций на фоне специальной операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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