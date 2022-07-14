Захарова назвала последствия в случае введения потолка цен на нефть РФ

Если планы стран «Группы семи» (G7) по установлению потолка цен на российскую нефть все-таки будут осуществлены, это приведет к росту цен на данный ресурс. Об этом заявила в четверг, 14 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если «Группа семи» попытается реализовать свои авантюрные планы установления некоего потолка цен на нефть, то от этого они могут и возрасти», — предупредила Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что эти планы «антирыночные, авантюрные и волюнтаристские».

1 июля стало известно, что США вместе с представителями стран «Большой семерки» надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу.

Как написал 8 июля декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян в статье для издания «Хуаньцю шибао», ограничение цен на российскую нефть, которое намерен ввести Запад, нарушит еще сильнее глобальную цепочку поставок энергоносителей, что вызовет глобальную инфляцию и замедлит восстановление мировой экономики.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ сообщил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС. Он также отметил, что, невзирая на колоссальное санкционное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея коллективного Запада установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.