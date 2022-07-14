В МГИМО оценили перспективы восстановления иранской ядерной сделки

Чем дольше будет продолжаться режим пассивного торга между США и Ираном, тем меньше шансов на восстановление ядерной сделки. Об этом в четверг, 14 июля, рассказал «Известиям» научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев.

«Заявления (президента США Джо) Байдена не удивляют: каждый раз, когда переговоры заходят в тупик, американцы напоминают, что они рассматривают все варианты в отношении иранской ядерной программы. Иранская сторона в свою очередь предпринимает очередной дерзкий шаг: то отключает камеры наблюдения, то их демонтирует, то, по заявлениям, создает сложности для инспекторов [МАГАТЭ]», — отметил он.

Как подчеркнул эксперт, каждая сторона повышает ставки, а потом они опосредованно встречаются и ищут новые развязки. Первый раунд переговоров в Дохе в этом смысле результатов не принес, добавил Маргоев. По его словам, есть ощущение, что власти Ирана не удовлетворены тем, что они в настоящее время могут получить при возобновлении ядерной сделки.

«Прошло уже больше трети времени администрации Байдена, и не факт, что к следующим выборам Байден будет в хорошей электоральной форме. Поэтому задача иранских властей получить максимум от восстановления СВПД. Здесь практические меры со стороны США могли бы продемонстрировать Ирану, что, если вернуться к сделке, ситуация изменится и Вашингтон поможет Тегерану получить какие-то экономические выгоды от ее соблюдения», — указал эксперт.

Так, по мнению Маргоева, могли бы помочь и шаги навстречу хотя бы на уровне риторики. Однако проблема заключается в том, что администрация Байдена мало что сделала для Ирана, чтобы чем-то отличиться от команды предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа, — продолжается та же политика максимального давления, рассказал эксперт. В связи с этим принципиального решения у Тегерана нет: Иран ждет хоть какой-то шаг от Соединенных Штатов.

«Чем дольше будет продолжаться режим пассивного торга и чем больше Иран будет сокращать свое сотрудничество с МАГАТЭ и наращивать темпы своей ядерной программы, тем меньше шансов на восстановление сделки. Сказать, когда и чем все закончится, нельзя: это период вечного полураспада, и непонятно, где та точка невозврата, после которой переговоры уже будут невозможны», — заключил Маргоев.

Накануне Байден заявил, что США готовы применить силу «в качестве крайней меры», чтобы не допустить получения Ираном доступа к ядерному оружию. Также действующий американский лидер назвал «гигантской ошибкой» решение предыдущей администрации Соединенных Штатов во главе с Трампом выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2020 году США приняли решение отменить исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана, предоставленные в рамках ядерной сделки с Ираном. На тот момент госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон отменяет все, кроме одного исключения, касающегося гражданского ядерного сотрудничества. Смягчение санкционного режима ранее позволило российским, европейским и китайским компаниям продолжить работу на гражданских ядерных объектах Ирана.

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны корректировался. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.