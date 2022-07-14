Карта спецоперации на Украине 14 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 14 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки высокоточными ударами в ДНР и Николаевской области поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны. В результате ударов общие потери данных соединений составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки в ДНР, а также артиллерийский взвод американских гаубиц М-777 в Первомайском Харьковской области.

Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе Славянска и МиГ-29 в ДНР.