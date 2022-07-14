Реклама
Прямой эфир
Мир
Истребители ВКС РФ сбили украинские Су-24 и МиГ-29
Мир
ВГА Запорожья сообщила о проведении референдума в начале осени
Мир
Еврокомиссия заявила о полной поддержке Литвы по вопросу транзита в Калининград
Политика
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов
Экономика
Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград
Экономика
В США предрекли Европе «зиму недовольства» из-за дефицита газа
Мир
В КНР подтвердили переговоры с США о предельных ценах на нефть из России
Общество
Первая партия Lego по параллельному импорту проходит оформление на границе
Мир
Минобороны РФ заявило о восстановлении централизованной власти на освобожденных территориях
Мир
Выпускникам школ Херсонской области впервые вручили аттестаты российского образца
Мир
Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 14 июля

0
Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 14 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки высокоточными ударами в ДНР и Николаевской области поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны. В результате ударов общие потери данных соединений составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки в ДНР, а также артиллерийский взвод американских гаубиц М-777 в Первомайском Харьковской области.

Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе Славянска и МиГ-29 в ДНР.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022