РФ отозвала свидетельства авиаремонтных предприятий Болгарии и Чехии

Российская Федерация приостановит действие свидетельств, выданных чешскому госпредприятию «Лом Прага» и болгарским «Терем — Летец» и «Авионамс». Решение принято в качестве ответной меры на продолжение поставок западных стран Киеву военной техники и на планы организовать их ремонт, заявила на брифинге 14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обратили внимание, по крайней мере согласно имеющейся информации, на то, что ряд стран НАТО и Евросоюза продолжает осуществлять поставки военной техники киевскому режиму и планирует организовать их ремонт на промышленных мощностях стран Восточной Европы. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о приостановке действия свидетельств авиаремонтных предприятий, ранее выданных чешскому предприятию «Лом Прага» и болгарским компаниям «Терем — Летец» и «Авионамс», — сказала она.

Будут прекращены конструкторско-техническое сопровождение капремонтов вертолетов «Ми», обслуживание комплектов эксплуатационного ремонта и документации, прекратится предоставление услуг по поставке запасных частей.

Как уточнила Захарова, предприятия лишаются права проводить техническое обслуживание, ремонт вертолетной техники производства России, в связи с чем российская сторона «снимает с себя ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов, отремонтированных на данных предприятиях».

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне спецоперации по защите Донбасса, которую проводит РФ. Американская газета The Washington Times 12 июля опубликовала статью с мнением о том, что США могут прекратить поставки оружия на Украину, так как с августа прошлого года отправили уже 15 пакетов военной помощи, включающих артиллерийские ракетные системы, боеприпасы, гаубицы, вертолеты, противотанковые комплексы и беспилотники, однако желаемого эффекта это не принесло.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации. Так, представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта.

Президент РФ Владимир Путин объявил начало спецоперации по защите жителей Донбасса 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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