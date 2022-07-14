«Яндекс Go» для бизнеса оптимизировал массовый заказ такси сотрудникам

Для корпоративных клиентов «Яндекс Go» стала доступна функция «массового развоза». Она поможет компаниям организовать доставку сотрудников домой, сообщает пресс-служба «Яндекса».

Корпоративные клиенты могут воспользоваться новым инструментом в личном кабинете. В «Яндексе» считают, что данная функция будет особенно востребована у крупных производств, ресторанов, баров, отелей и колл-центров, где работа ведется посменно.

До этого процесс развоза приходилось организовывать вручную: готовить список сотрудников, которых нужно доставить домой, с их адресами и самостоятельно составлять маршруты для большого количества людей. После этого необходимо было заказать несколько такси и распределить людей по машинам.

В «массовом развозе» используется алгоритм оптимизации маршрутов. Теперь, чтобы отправить сотрудников по домам, достаточно загрузить список с их адресами и номерами телефонов в личный кабинет, после чего система сама определит, кому из них ехать в одном направлении, сформирует удобные маршруты и распределит людей по машинам.

«Быстрый ввод данных и массовое информирование о поездках всех участников помогают менеджменту экономить ресурсы, а в тех случаях, когда сотрудникам по пути, решение позволит сэкономить на поездках», — отметили в «Яндексе».

Функция «массового развоза» доступна всем корпоративным клиентам «Яндекс Go». Новым клиентам достаточно пройти стандартный процесс регистрации.

«Яндекс Go» для бизнеса — это корпоративный сервис заказа такси. Он позволяет компаниям организовывать поездки для сотрудников по всей стране, получать онлайн-отчетность по поездкам, экономить время и деньги. «Яндекс» начал предлагать услуги такси для юридических лиц шесть лет назад, а сегодня ими пользуются уже более 82 тыс. клиентов.