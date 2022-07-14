Гребень паводка на Амуре достигнет Благовещенска через сутки

Гребень Верхнеамурского паводка достигнет Благовещенска 16-17 июля. Ожидается подъем уровней воды в Амуре до отметок 600-700 см, а в Зее — до отметок 500-600 см. Сейчас гребень проходит в районе села Черняево Магдагачинского района. Об этом сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на ГУ МЧС по Амурской области.

В районе села Черняево превышена отметка неблагоприятного явления на 14 см, в районе Благовещенска уровень Амура выше на 1,8 м. Пойму затопило у сел Игнашино, Джалинда, Черняево, Кумара, Сергеевка. А в верхнем течении Амура на участке Покровка – Джалинда фиксируется устойчивый спад на 36-112 см в сутки.

В спасательном ведомстве отметили, что при прохождении Верхнеамурского паводка не ожидают достижения опасных отметок, но прогнозируют подтопление участков дорог в Магдагачинском, Благовещенском районах и 20 садовых участков в поселке Зазейском.

ИА PriamurMedia в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности рассказали, что происходит подтопление автодороги Черняево – Кузнецово. Утром 14 июля вода уже вышла на пойму и подошла к краю дороги. На месте находятся спасатели. Они круглосуточно мониторят гидрологическую обстановку и готовы организовать лодочную переправу. Угрозы подтопления жилых домов нет.

13 июля сообщалось, что дорогу и мост подтопило в Шимановском районе Амурской области в результате подъема воды в реке Амур. Проезд доступен только для транспорта высокой проходимости.