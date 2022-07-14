Популяцию лосося восстановили в озере на Камчатке спустя десятилетия

На Камчатке Начикинское озеро вновь стало наполняться рыбой. Популяцию лосося годами восстанавливали и оберегали после разрушительной деятельности браконьеров.

ИА KamchatkaMedia со ссылкой на ассоциацию «Река Большая» пишет, что нерка массово заходит на нерестилища озера. Тысячи производителей «садятся на гнезда». Такой картины в Начикинском озере не наблюдали многие десятилетия.

По мнению специалистов, хорошее заполнение нерестилищ в реках и озерах на западе Камчатки связано с активной рыбоохранной работой. Инспекторы территориального управления Росрыболовства и ассоциации «Река Большая» работали над обеспечением пропуска производителей последние шесть лет.

Сейчас из-за массового хода лосося усилены меры охраны Начикинского озера, реки Плотникова и ее притоков — по ним производители поднимаются к нерестилищам.

Начикинское озеро является одним из крупнейших озер Камчатского края. У него ледниковое происхождение. Озеро является крупнейшим нерестилищем лососей.

Ранее сообщалось, что в Коми на реке Мезени ввели временные ограничения на ловлю рыбы. Это сделано по просьбе жителей Удорского района. Ограничения будут действовать в течение четырех лет.