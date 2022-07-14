В МИДе отреагировали на заявление о превращении Балтики во внутреннее море НАТО

Балтийское море не может считаться «внутренним» для НАТО, вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс на этот факт никак не влияет. Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав высказывание президента Польши Анджея Дуды.

Польский лидер 4 июля выразил мнение, что граница России с НАТО вытянется на 1400 км после присоединения двух стран, и Балтийское море станет «внутренним бассейном» Североатлантического альянса.

«Как говорили классики, мечтать не вредно. Чем тратить время впустую, лучше бы уделить больше времени изучению географии, с ней у мечтателей явные проблемы. Балтийское море окружено не только территориями стран-членов НАТО, но и Россией. Считаться «внутренним» для альянса оно по определению не может. Присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому блоку на этот факт никак не влияет, как бы этого ни хотели в Польше или где-то еще», — приводит слова Захаровой министерство иностранных дел.

Кроме того, она уточнила, что реакция российской стороны на вступление Хельсинки и Стокгольма в НАТО будет зависеть от характера и степени возникающих в этой связи угроз для безопасности РФ.

«В случае необходимости все компенсирующие военно-технические меры, в том числе и в акватории т.н. «внутреннего моря», будут приняты», — добавила она.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, в разговоре с «Известиями» 4 июля отметил, что слова польского президента — очередной вброс. Он посоветовал Дуде вспомнить, что на Балтийском море в Калининградской области стоит база Балтийского флота РФ. Также сенатор предложил польским властям думать о том, что Балтика рано или поздно должна стать «морем дружбы», объединяющим народы, которые имеют к нему отношение.

На следующий день губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить польскому лидеру карту.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении.