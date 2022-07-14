Конфликт на Украине может быть разрешен только путем мирных переговоров. Об этом заявил лидер фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.

«Я продолжаю считать, что этот конфликт будет решен не абсолютной победой на поле боя, а только переговорами, договоренностями», — цитирует его газета Die Zeit.

По мнению политика, враждующие стороны должны всегда иметь возможность оповестить оппонента о готовности прекратить огонь.

«Мы всегда должны иметь возможность использовать определенные сигналы, которые указывают на возможное прекращение огня, чтобы возобновить дипломатические переговоры. Однако такие сигналы до сих пор отсутствовали», — сказал Мютцених.

Ранее, 3 июля, глава МИД Великобритании сказала, что заключения «нового Минского соглашения» допустить нельзя. По ее словам, Украине нужно победить Россию.

До этого, 2 мая, помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Вашингтон сделает всё для того, чтобы спецоперация по защите Донбасса обернулась для России стратегическим провалом. Она уточнила, что под провалом понимается достижение полного разгрома в военном, политическом и экономическом планах.

9 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт на Украине был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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