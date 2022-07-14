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IKEA в Москве и Санкт-Петербурге приостановила доставку и самовывоз товаров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ритейлер IKEA приостановил услугу доставки и самовывоза в Москве и Санкт-Петербурге из-за ажиотажа вокруг распродажи. Соответствующее объявление опубликовано на сайте магазина в четверг, 14 июля.

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«К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — говорится в сообщении.

Компания ввела электронную очередь для участия в распродаже, отключила личный кабинет и список покупок. Теперь, прождав от нескольких минут до часа с небольшим, россияне могут сделать заказ, добавив товары в корзину. Однако иногда при попытке перейти к оформлению пользователей выбрасывает из корзины обратно в очередь, сообщает телеканал «360».

Накануне глава комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова заявила, что простой на предприятии IKEA в Тихвине будет продлен на июль и август. По ее словам, на заводе работают порядка 1 тыс. человек, из них 500 будут уволены по соглашению сторон, передает НСН.

Распродажа в IKEA остатков со складов в России началась в ночь на 5 июля. Распродать товар обещали в течение нескольких недель в зависимости от наличия продукции, сообщает телеканал «Звезда». Однако в первый же день сайт компании рухнул. В IKEA заявили, что страница интернет-магазина была искусственно перегружена конкурентами. Технический эксперт заявлял «Известиям», что на восстановление работы сайта у продавца может уйти несколько дней.

На следующий день в компании сообщили, что по техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно. Там добавляли, что обрабатывают уже полученные заявки, прием новых возобновится позже.

7 июля российский сайт IKEA периодически позволял сделать заказ. Корреспондент «Известий» смог оформить покупку на товары разных категорий.

Позднее, 8 июля, компания приостановила распродажу на российской версии своего сайта. Ритейлер попросил следить за обновлениями на сайте.

В тот же день организация «Общественная потребительская инициатива» предъявила иск к группе IKEA о защите прав неопределенного круга потребителей. Она просит суд признать действия компании противоправными. В ОПИ жалуются, что, вместо того чтобы сформировать товарные запасы и фонд запчастей, которые необходимы для выполнения требований покупателей, ритейлер избавляется от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи перед уходом с рынка.

15 июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Она пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

10 июля работники IKEA в России организовали в социальных сетях флешмоб «Мы остаемся», чтобы убедить нидерландскую компанию сохранить рабочие места и обсудить условия передачи бизнеса российскому владельцу. По словам организатора Профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова, сотрудники IKEA организовали массовый протест с целью показать заинтересованность в сохранении рабочих мест.

До этого, 27 июня, сообщалось, что купить IKEA может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.

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