Реклама
Прямой эфир
Мир
В КНР подтвердили переговоры с США о предельных ценах на нефть из России
Общество
Первая партия Lego по параллельному импорту проходит оформление на границе
Мир
Выпускникам школ Херсонской области впервые вручили аттестаты российского образца
Мир
Минобороны РФ заявило о восстановлении централизованной власти на освобожденных территориях
Мир
Захарова назвала адским цирком ситуацию вокруг турбин для «Северного потока»
Мир
Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний
Мир
Трехлетний ребенок погиб под Херсоном из-за детонации взрывного устройства
Общество
В пяти регионах России задержаны собиравшие деньги для международных террористов
Авто
Минпромторг возобновит программы льготного автокредитования и лизинга с 14 июля
Мир
В ДНР сообщили об установлении оперативного контроля над Северском
Мир
Посольство в Вашингтоне заявило о стремлении США вытеснить РФ из торговли продовольствием

На северо-западе Москвы открылся центр услуг для бизнеса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В новом флагманском офисе «Мои документы» на северо-западе столицы, рядом со станцией метро «Сходненская» открыли центр услуг для бизнеса (ЦУБ). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

ЦУБ на северо-западе стал семнадцатым в столице. Желающие воспользоваться их услугами могут посмотреть полный список адресов на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) и выбрать ближайший. Для удобства предпринимателей почти половина центров работает по расширенному графику с 10:00 до 22:00 без выходных.

В прошлом году в городе открылось три центра услуг для бизнеса — во флагманских офисах «Мои документы» на севере и юго-востоке Москвы, а также на территории центра современного искусства «Винзавод».

«Город создает инфраструктуру, которая максимально упрощает открытие, ведение и развитие бизнеса. В новом центре услуг предпринимателям помогут подобрать меры поддержки и проконсультируют более чем по 100 темам», — рассказала Наталья Сергунина.

Как сообщила Сергунина, с начала 2022 года москвичи уже получили свыше 62 тысяч консультаций по вопросам поддержки бизнеса, из них 17 тысяч были проведены непосредственно в центрах услуг для бизнеса.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022