На северо-западе Москвы открылся центр услуг для бизнеса

В новом флагманском офисе «Мои документы» на северо-западе столицы, рядом со станцией метро «Сходненская» открыли центр услуг для бизнеса (ЦУБ). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

ЦУБ на северо-западе стал семнадцатым в столице. Желающие воспользоваться их услугами могут посмотреть полный список адресов на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) и выбрать ближайший. Для удобства предпринимателей почти половина центров работает по расширенному графику с 10:00 до 22:00 без выходных.

В прошлом году в городе открылось три центра услуг для бизнеса — во флагманских офисах «Мои документы» на севере и юго-востоке Москвы, а также на территории центра современного искусства «Винзавод».

«Город создает инфраструктуру, которая максимально упрощает открытие, ведение и развитие бизнеса. В новом центре услуг предпринимателям помогут подобрать меры поддержки и проконсультируют более чем по 100 темам», — рассказала Наталья Сергунина.

Как сообщила Сергунина, с начала 2022 года москвичи уже получили свыше 62 тысяч консультаций по вопросам поддержки бизнеса, из них 17 тысяч были проведены непосредственно в центрах услуг для бизнеса.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.