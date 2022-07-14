В ДНР заявили об освобождении 251 населенного пункта в республике

Силы Донецкой и Луганской народный республик (ДНР и ЛНР) при огневой поддержке ВС РФ освободили 251 населенный пункт. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает штаб территориальной обороны республики.

«По состоянию на 14 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 251 населенный пункт, включая Новодонецкое, Нескучное, Октябрь, Мироновку, Красный Пахарь, Роты, Видродження, Медную Руду, Каменку», — говорится в Telegram-канале штаба.

Ранее в этот день первый заместитель главы мининформации ДНР Даниил Безсонов заявил, что город Северск находится под оперативным контролем союзных сил России и ДНР. Он подчеркнул, что противник по всей площади может поражаться прицельным огнем.

Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что подразделения союзных сил ведут наступление на нескольких направлениях на позиции украинских военных в ДНР — в направлении Славянска, Северска и Артемовска.

9 июля союзные силы РФ и ДНР выбили украинских боевиков из укрепрайона под Северском в ДНР, а также освободили село Григорьевка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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