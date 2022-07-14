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Соцсеть TikTok не планирует снимать ограничения на работу в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Социальная сеть TikTok не собирается снимать ограничения на работу в России, рассказали ТАСС в пресс-службе платформы.

«В сервисе TikTok нет и в настоящее время не планируется изменений», — сообщили в пресс-службе в четверг, 14 июля.

Ушли и не обещали вернуться: TikTok приостанавливает работу в России
Это коснется нового контента и прямых трансляций на видеосервисе

Ранее источник телеканала «360» сообщал о том, что соцсеть снимет все ограничения в РФ 27 сентября.

На данный момент российские блогеры не могут вести прямые эфиры в TikTok и делиться в этой социальной сети со своей аудиторией видеороликами. Однако видео заграничных пользователей по-прежнему доступны, также граждане России могут вести переписки.

«В ситуации со спецоперацией TikTok отключил все каналы для пользователей из России и Украины, чтобы не было конфликтов, потому что это позитивная соцсеть. Она может начать свою работу, когда станет «потише», будут какие-то итоги», — предположил главный разработчик портала Kremlin.ru Артем Геллер.

В марте TikTok приостановил распространение нового контента и ведение прямых эфиров на территории России в свете нового закона о фейках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что принятие закона было необходимо на фоне информационной войны против России.

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