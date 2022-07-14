ВСУ выпустили более 10 тыс. снарядов по Ясиноватой с начала июля

Более 10 тыс. снарядов упало на территорию города Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала июля. Об этом сообщил мэр населенного пункта Дмитрий Шевченко 14 июля.

«Более 10 тыс. снарядов прилетело в наш маленький город, порядка 11 тыс.» — сказал он в эфире Первого канала.

1 июля Ясиноватая подверглась усиленному обстрелу со стороны украинских боевиков. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по городу было выпущено не менее 47 снарядов и 20 ракет из БМ-21 «Град». В результате удара погиб мужчина, четыре женщины получили ранения.

Местные жители рассказали тогда военкору «Известий» Валентину Трушнину, что уже привыкли к обстрелам. Однако это не означает, что они перестали бояться атак со стороны Вооруженных сил Украины.

8 июля стало известно, что общее число погибших в Донецкой Народной Республике за весь период украинской агрессии превысило 8,1 тыс, среди них 116 детей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов и обращения ДНР и ЛНР за помощью. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».