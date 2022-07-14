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Зону контроля лесных пожаров сократят в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае уменьшат зону контроля лесных пожаров. Прежде всего ее уменьшат у населенных пунктов и объектов экономики.

Вопрос обсуждался на рабочем совещании в региональном министерстве лесного хозяйства и лесопереработки. В нем также принимали участие представители департамента лесного хозяйства по ДФО, ФБУ «Авиалесоохрана» и Дальневосточной авиабазы.

По словам начальника управления сохранения лесов Луизы Ярош, эта зона находится в северных районах, где пожары часто возникают в труднодоступных местах и их тушение возможно лишь авиационным способом. Для обслуживания новых охраняемых зон в Аяно-Майском и Охотском районах будет создан резерва авиационного топлива для заправки воздушных судов.

ИА AmurMedia пишет, что площадь лесного фонда Хабаровского края превышает 73 млн га. Из них почти 33 млн га относятся к охраняемым зонам, а оставшаяся площадь — это зоны контроля.

Ранее в Хабаровском крае был введен режим ЧС в лесах регионального характера. Это связано с тем, что на большей части территории установилась сухая и жаркая погода, что повышает угрозу возгораний, количество действующих очагов значительно выросло.

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