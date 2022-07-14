После завершения спецоперации по защите Донбасса у президента России Владимира Путина есть три пути. Об этом 11 июля в статье для издания The Hill написал профессор Балтиморского университета Дэвид Лингельбах.

«Российский лидер может «начать военную кампанию» или попытаться создать альтернативу ООН. Третий вариант — будет укреплять власть внутри страны», — отметил он.

По мнению автора, положение Путина прочное. Он указал на неуклонный рост рейтинга российского лидера.

«Нет никого, кто в глазах российской общественности может сделать Россию сильнее», — подчеркнул профессор.

Лингельбах также обратил внимание на то, что военная операция по защите Донбасса проходит успешно, а рубль стал сильнее чем когда-либо, начиная с февраля 2020 года.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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