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Синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье к выходным

Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве и Подмосковье к выходным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в четверг, 14 июля, какая погода ожидается к выходным в Москве и Московской области.

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«Рост кучево-дождевой облачности наблюдается, но она не достигает тех пределов, которые были в предыдущие выходные», — сказал Шувалов в беседе с RT.

Синоптик отметил, что жителям столицы стоит ожидать небольшие по продолжительности и интенсивности дожди. Температура воздуха будет колебаться в районе +20...+23 градусов.

«Локальные дожди и юго-западный, западный ветер, несильный... Температура ниже среднестатистической», — заключил он.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие два-три дня Архангельскую, Курганскую, Магаданскую, Свердловскую, Челябинскую области, Камчатку, Коми и Якутию ожидает жара до +30…+36 градусов. Переменчивая погода с дождями прогнозируется в Московской, Ленинградской, Тамбовской областях, Приморье и других регионах, сообщает телеканал «360».

Накануне в МЧС предупредили жителей Подмосковья о высокой пожарной опасности 14 июля. Гражданам рекомендовали ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнем.

За день до этого Вильфанд спрогнозировал постепенное понижение температуры воздуха в Москве и области с пятницы и до конца второй декады июля. При этом существенных осадков не ожидается.

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