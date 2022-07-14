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МИД ДНР проработает конкретные направления сотрудничества с КНДР в экономике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) поручено проработать конкретные направления сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) в экономике. Об этом в четверг, 14 июля, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«С КНДР у нас есть определенные перспективы, и сейчас уже МИД Донецкой Народной Республики поставлена задача проработать практическую плоскость сотрудничества, взаимодействия по разным направлениям, в том числе и по экономике с КНДР. Я думаю, здесь есть определенные перспективы», — сказал он в эфире «Первого канала».

Пушилин также отметил, что реакция Киева на признание КНДР республики была предсказуемой.

13 июля Северная Корея признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль вручил послу ДНР в РФ Ольге Макеевой документ о признании Пхеньяном независимости ДНР.

В ответ на это Украина разорвала с Северной Кореей дипломатические отношения. В МИД Украины назвали решение КНДР «недружественным актом». Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет жестко реагировать на признание КНДР независимости ДНР и ЛНР.

29 июня стало известно, что Сирия приняла решение признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР.

11 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ведутся переговоры о возможности признания республики другими странами. Он подчеркнул, что есть страны, которые к этому готовы.

Независимость ДНР и ЛНР признают Россия, Абхазия и Южная Осетия. Теперь к ним присоединяется Сирия и КНДР.

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