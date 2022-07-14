В КНР подтвердили переговоры с США о предельных ценах на нефть из России

Вице-премьер КНР Лю Хэ обсуждал вопрос предельной цены на российскую нефть с главой минфина США Джанет Йеллен в начале июля. Об этом 14 июля сообщила официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

«5 июля вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел видеозвонок с министром финансов США Джанет Йеллен, в ходе которого американская сторона представила идею установления максимальной цены на нефть соответствующей страны», — сказала Цзюэтин на брифинге.

Ранее в этот день Йеллен рассказала, что в ходе виртуальной встречи с вице-премьером КНР была затронута соответствующая тема. Как отметила глава американского минфина, стороны договорились продолжить работу в данном направлении.

13 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты и ключевые страны — потребители нефти продолжают согласовывать параметры установления предельной цены на нефть из РФ.

Днем ранее стало известно, что в Вашингтоне опасаются роста цен на нефть до $140 за баррель из-за антироссийских санкций. По информации агентства Reuters, США хотят установить стоимость российской нефти на определенном уровне, который позволит поставлять ее на мировой рынок, но лишит Россию доходов, необходимых для финансирования спецоперации по защите Донбасса. При этом предполагается ввести запрет на страхование и перевозку сырья, если оно будет продаваться по цене выше установленной.

Еще 1 июля стало известно, что США вместе с представителями стран G7 надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу.