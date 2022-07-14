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Источник рассказал подробности о соглашении по «зерновому вопросу»

Источник: осуществлять контроль судов, следующих в украинские порты, планирует Турция и ООН
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Контроль судов, следующих в украинские порты, планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН. Об этом в четверг, 14 июля, заявил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

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«Контроль будут осуществлять турецкая сторона и ООН. Это легло в основу предложенного механизма по работе координационного центра в Стамбуле. Технические детали еще будут обсуждаться», — сказал он.

Источник также отметил, что существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали.

Он подчеркнул, что соглашение по зерну подразумевает создание зоны безопасности вблизи вод Украины.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе на переговорах в Турции по экспорту зерна. Он подчеркнул, что в ближайшие дни детали будут согласовываться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В этот же день появилась информация, что в Стамбуле создадут координационный центр по экспорту зерна из Украины.

В среду в Стамбуле также завершилась встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. В Минобороны РФ сообщили, что в Стамбуле были представлены предложения Москвы по вывозу зерна из черноморских портов. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что власти страны находятся в двух шагах от заключения соглашения с Россией по зерну.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

При этом, как в конце июня подчеркивал президент России Владимир Путин, Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу и Белоруссию.

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