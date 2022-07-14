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В Германии создали мощный мотор для коммерческих электромобилей

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Фото: carscoops.com
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Компания Mahle создала двигатель для электромобилей, который в состоянии долго работать на высоких оборотах. Производитель утверждает, что его электромотор отлично подойдет для коммерческих автомобилей. Об этом сообщило издание Carscoops.com 13 июля.

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Двигатель был спроектирован так, чтобы быть максимально эффективным в диапазоне оборотов, который составляет 90% от пиковой мощности. Это, по мнению Мале, делает его полезным для коммерческих автомобилей.

Немецкие инженеры посчитали, что встроенное масляное охлаждение позволяет мотору работать на высоких оборотах в течение длительного времени. Компактность электродвигателя говорит о том, что он получился легким и, возможно, недорогим.

«Чего до сих пор не хватало на рынке, так это прочных, но компактных приводов, позволяющих сделать электромобили неограниченными для повседневного использования», — сказал Мартин Бергер, вице-президент по корпоративным исследованиям и передовым разработкам Mahle.

По мнению экспертов, новый электродвигатель спроектирован так, чтобы его можно легко приспособить под различные виды электротранспорта: от небольших электронных скутеров до тяжелой внедорожной техники.

Официально электродвигатель представят на выставке IAA Transportation в Ганновере в сентябре 2022 года.

13 июля «Известия» сообщили, что продажи новых электромобилей в России за шесть месяцев 2022 года выросли в 1,5 раза. Россияне приобрели 1278 новых электромобилей, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Около половины (46,5%) автомобилей на электротяге пришлось на марку Tesla.

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