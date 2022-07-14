В Германии создали мощный мотор для коммерческих электромобилей

Компания Mahle создала двигатель для электромобилей, который в состоянии долго работать на высоких оборотах. Производитель утверждает, что его электромотор отлично подойдет для коммерческих автомобилей. Об этом сообщило издание Carscoops.com 13 июля.

Двигатель был спроектирован так, чтобы быть максимально эффективным в диапазоне оборотов, который составляет 90% от пиковой мощности. Это, по мнению Мале, делает его полезным для коммерческих автомобилей.

Немецкие инженеры посчитали, что встроенное масляное охлаждение позволяет мотору работать на высоких оборотах в течение длительного времени. Компактность электродвигателя говорит о том, что он получился легким и, возможно, недорогим.

«Чего до сих пор не хватало на рынке, так это прочных, но компактных приводов, позволяющих сделать электромобили неограниченными для повседневного использования», — сказал Мартин Бергер, вице-президент по корпоративным исследованиям и передовым разработкам Mahle.

По мнению экспертов, новый электродвигатель спроектирован так, чтобы его можно легко приспособить под различные виды электротранспорта: от небольших электронных скутеров до тяжелой внедорожной техники.

Официально электродвигатель представят на выставке IAA Transportation в Ганновере в сентябре 2022 года.

13 июля «Известия» сообщили, что продажи новых электромобилей в России за шесть месяцев 2022 года выросли в 1,5 раза. Россияне приобрели 1278 новых электромобилей, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Около половины (46,5%) автомобилей на электротяге пришлось на марку Tesla.