Реконструкцию парка в Биробиджане завершат к 1 сентября

К 1 сентября в Биробиджане планируют завершить реконструкцию парка культуры и отдыха. Работы проводят на средства, полученные муниципалитетом после победы на Всероссийском конкурсе на лучший проект создания комфортной городской среды.

В общей сложности на проект выделили 80 млн рублей. Однако, как пишет ИА EAOMedia со ссылкой на городскую администрацию, за год инфляция «съела» часть финансирования. По этой причине от некоторых нововведений пришлось отказаться.

В мэрии рассказали, что из-за значительного роста цен на стройматериалы некоторые работы выполнены не будут. Однако основной замысел проекта, который позволил Биробиджану победить в конкурсе, власти сохранят.

В кратчайшие сроки планируется завершить землеустроительные работы, такие как асфальтирование дорог, обустройство велодорожек, баскетбольной и смотровой площадок, мангальной зоны. Перед подрядчиком стоит задача сдать парк до начала осени.

В администрации пообещали реализовать те части проекта, от которых пришлось отказаться из-за роста цен, но уже в рамках других схем финансирования. Так, специалисты разрабатывают концессионное соглашение по полной модернизации системы освещения в Биробиджане. Парк находится в границах города, поэтому тоже может войти в этот проект.