Из-за лесных пожаров в районе турецкого курорта Датча пострадали 19 человек, 9 из которых проходят лечение в больнице. По последним данным, которые представил глава минсельхоза страны, огонь уже уничтожил порядка 600 га лесных насаждений вдоль побережья Эгейского моря, передает телеканал «Известия». Пожарным пока не удается взять под контроль возгорание, к тушению привлечена авиация — 10 самолетов и более 20 вертолетов. Огонь распространяется под воздействием сильного ветра, скорость которого местами достигает 60 км в час. Причины возгорания выясняются, не исключена версия поджога.

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