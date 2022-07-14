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Президент Сербии заявил о намерении сохранить дружественные отношения с РФ

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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Президент Сербии Александр Вучич 14 июля выступил с заявлением о том, что страна продолжит поддерживать дружеские отношения с Россией и Китаем, при этом сохраняя свой европейский путь.

«По санкциям Сербия остается на своей принципиальной позиции»
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«Мы должны быть едины, продолжать свой европейский путь, беречь наши отношения и с Российской Федерацией, и с Китаем, и со всеми остальными. Как вы видите, эта политика выдержала самое тяжелое время. Сколько сможет [выдержать] — увидим, это вопрос интереса нашего государства», — рассказал сербский президент в эфире телеканала TV Pink.

Ранее, 21 июня, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей выбрать сторону в конфликте России и Украины. Он заявил, что в отличии от многих других народов Евросоюза, Сербия «находится на лучшей стороне истории».

До этого, 15 июня, Вучич заявил, что европейские санкции против РФ были плохо таргетированы и нанесли ущерб их авторам.

6 июня посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко рассказал «Известиям», что Белград «остается на своей принципиальной позиции» по вопросу антироссийских санкций — подключаться к ним он не намерен.

25 мая Вучич заявил, что у Сербии нет возможности ввести ограничительные меры в отношении российской экономики и страна не намерена вставать на сторону Запада или РФ, поскольку основным приоритетом руководства остается благополучие сербских граждан. До этого он также отмечал, что Сербия не будет «иметь к санкциям никакого отношения», насколько хватит сопротивления.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Россией с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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