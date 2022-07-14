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Более 5 тыс. человек посетили павильон Created in Moscow на Российской креативной неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Более 5 тыс. человек посетили павильон Created in Moscow на Российской креативной неделе, которая проходила с 7 по 10 июля. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Творческое пространство Created in Moscow стало площадкой для встречи отраслевых экспертов, проведения мастер-классов и кинопоказов.

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«Прямые трансляции с площадки посмотрели около 300 тыс. зрителей. В сессиях приняли участие 120 спикеров, в их числе — художники, дизайнеры, модельеры, медиаменеджеры и эксперты, развивающие стриминговые сервисы», — добавила вице-мэр.

В рамках деловой программы прошли паблик-токи с участием представителей творческого бизнеса. Они поднимали такие темы, как будущее российского кинопроката, образование в креативных индустриях, психология креативного предпринимателя, паблик-арт как инструмент преобразования городской среды.

В отдельной зоне шатра Created in Moscow были представлены работы современных российских художников, а в креативной лаборатории посетителям предложили попробовать себя в графическом дизайне, 3D-моделировании, создании музыки, разработке игр, кинопроизводстве, анимации, программировании и робототехнике. Также на площадке работала аудиобиблиотека.

Российская креативная неделя (Russian Creative Week, RCW) проходила в парке Горького. Четырехдневное мероприятие объединило специалистов ведущих творческих сфер страны. В общей сложности на набережной Москвы-реки появилось 11 тематических павильонов, в которых собирались представители 14 креативных отраслей.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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