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У элитной недвижимости в Москве не осталось арендаторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По итогам первого полугодия на рынке высокобюджетной аренды Москвы каждый месяц фиксируется новый исторический рекорд по объему предложения. За год объем предложения увеличился на 67%, тогда как спрос упал на 11%, сообщили «Известиям» аналитики агентства элитной недвижимости Savills.

Такая ситуация сложилась вследствие оттока иностранных арендаторов.

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По итогам полугодия средневзвешенный бюджет предложения на рынке высокобюджетной аренды Москвы составил 358 000 рублей за объект в месяц, тогда как средневзвешенный бюджет сделок составлял 240 000 рублей за объект в месяц.

Каждый месяц первого полугодия 2022 года по числу предложений превышал предыдущий. Максимальный прирост объема предложения был отмечен в конце февраля, когда количество объявлений о сдаче квартир в аренду увеличилось на треть. Июнь по числу экспонируемых лотов в очередной раз побил рекорд прошлого месяца: число квартир в аренду увеличилось еще на 5%.

Столичный рынок элитной аренды преимущественно формировался иностранными корпоративными клиентами, зарубежными корпорациями, которые развивали свой бизнес на территории России.

«Наблюдаемый рост числа квартир для аренды объясняется в первую очередь освобождением достаточно большой доли квартир из-за приостановки работы иностранных компаний в РФ и отъезда части арендаторов, а также увеличением сроков принятия решения собственниками о сдаче недвижимости в аренду из-за выжидательной позиции, — говорит Елена Куликова, директор департамента аренды Savills в России. — Кроме того, иностранные собственники, чье гражданство принадлежит к недружественным государствам и кто ранее планировал продавать квартиру, пополнили ряды арендодателей и внесли свой вклад в увеличение объема предложения». Все это привело к тому, что сегодня мы наблюдаем максимальный выбор квартир для аренды за все время мониторинга данного сегмента рынка».

В текущей ситуации утешительным трендом для арендодателей становится понимание, что более резких скачков, чем мы наблюдали за прошедшие полгода, на рынке не последует. Так, увеличение предложения в июне на 5% уже демонстрирует тренд снижения темпа ежемесячного прироста экспонируемых квартир против 33% в феврале 2022 года

«Еще один позитивный тренд наблюдается при анализе запаса прочности рынка. Данный показатель отражает время, которое требуется для сдачи в аренду всех квартир, предлагаемых в настоящий момент, при условии сохранения объема спроса, — комментирует директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России Анатолий Довгань.

По его словам, на сбалансированном рынке показатель будет соответствовать периоду 1,3–1,5 года. Сегодня мы наблюдаем снижение запаса прочности рынка с максимальных показателей в апреле 2,6 года до 1,7 года по итогам июня, что приближает рынок предложения и спроса к средним сбалансированным показателям».

«Позитивно на рынок элитной аренды влияет постепенное изменение конъюнктуры. Отечественные арендаторы частично смогли заместить нишу, которую занимали иностранные корпорации. К столице проявляют интерес жители регионов, включая корпоративную аренду», — комментирует директор департамента аренды Savills в России Елена Куликова.

При этом многие россияне, покинувшие страну весной, пересмотрели свои планы и возвращаются в Россию. Среди них есть и арендодатели, которые возвращают свой пул квартир из аренды в жилье для собственного проживания, и арендаторы, которые подписывают новые договоры аренды».

За последние три года рынок высокобюджетной аренды переживал сильную турбулентность: резкое падение активности в пандемию, ажиотажный подъем и реализация отложенного спроса почти с полным вымыванием рынка, когда коронавирусные ограничения стали ослабевать, и новое падение активности в связи с геополитическими ограничениями и санкциями. Тем не менее если сравнивать текущий спрос на элитную аренду со спокойным для рынка периодом, предшествовавшим пандемии, то мы наблюдаем прирост активности.

За последний год спрос на аренду сократился на 11%. Однако если сравнивать совокупный спрос в первом полугодии 2022 года и аналогичный период 2020 года (один из самых неудачных годов с точки зрения востребованности квартир для аренды в связи с отрицательным влиянием Covid-19), то можно отметить рост числа запросов на аренду элитных квартир на 55%.

«В целом если анализировать рынок высокобюджетной аренды Москвы в перспективе нескольких лет, то есть понимание, что даже при столь стремительно выросшем предложении и отмечающемся снижении спроса ситуация для рынка далека от критической, и в масштабах нескольких лет мы не видим повода для пессимизма», — подытожила Елена Куликова.

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