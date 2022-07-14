Трехлетний ребенок погиб под Херсоном из-за детонации взрывного устройства

Трехлетний ребенок погиб в Скадовском районе Херсонской области из-за детонации взрывного устройства. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД в Telegram-канале.

«… в селе Приморское при взрыве 200-литровой бочки травмы головы, несовместимые с жизнью, получил ребенок 2019 года рождения», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать детонация самодельного взрывного устройства с эквивалентом в 50 г тротила.

11 июля Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку в Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате погибли семь человек, около 190 граждан обратились за медицинской помощью. Серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе 2 км в домах вылетели стекла из окон. Также поврежден склад с гуманитарной помощью.

12 июля в Новой Каховке побывал военный корреспондент «Известий» Иван Литомин. По его словам, завалы в центре города продолжают разгребать до сих пор.

8 июля стало известно, что общее число погибших в Донецкой Народной Республике за весь период украинской агрессии превысило 8,1 тыс, среди них 116 детей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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