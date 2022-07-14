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Минэкологии Подмосковья сообщило о случаях нападения лис на домашних животных

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В Московской области стали чаще фиксировать случаи нападения лис на домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

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Так, в Луховицах лисы трижды нападали на домашних животных, в том числе и проникая на территорию частного домовладения. В Мытищах на улицах города видят кабанов, в том числе на детских площадках, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, в случае встречи со зверем на улице необходимо обратиться по телефону 112, пишет REGNUM. Диспетчер обеспечит вызов сотрудника МВД или компании по отлову животных, а также передаст сообщение сотрудникам ветеринарной станции.

8 июля стало известно, что в Томпонском районе Якутии оленевод голыми руками отбился от напавшего на него медведя.

Мужчина видел, что на него бежит медведь, но не смог скрыться, потому что поскользнулся на мелководье. Медведь схватил мужчину за ногу, но тот стал пинать его второй ногой и кидать в него камни.

Привязанные неподалеку собаки подняли лай, одна из них сорвалась и смогла отогнать хищника от хозяина, пока товарищи пострадавшего бегали за ружьями.

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