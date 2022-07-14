Торговый центр загорелся в поселке Ванино

На территории торгового порта поселка Ванино в Хабаровском крае произошел пожар. Спасателям удалось оперативно его ликвидировать. Пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону ИА AmurMedia рассказали, что сообщение, что подразделения краевой пожарной охраны ликвидируют возгорание на территории порта, поступили в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МСЧ в 19:20 13 июля.

Когда на место пожара прибыл первый расчет, выяснилось, что горит гидравлический кран-манипулятор для разгрузки и погрузки полувагонов с углем. Угрозы распространения огня не было.

Огнеборцы благодаря своей слаженной работе ликвидировали возгорание уже в 19:35. Площадь повреждения огнем составила 10 кв. м.

Причины пожара установят сотрудники Госпожнадзора МЧС. Они осмотрят место пожара, опросят очевидцев и соберут материал для экспертизы.

14 июля сообщалось, что возгорание вспыхнуло в реабилитационном центре на 2-й Мякининской улице в Москве. Сведений о пострадавших не поступало. Площадь пожара достигла 150 кв. м. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 45 человек.