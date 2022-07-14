Командир украинского нацбата рассказал, что его сослуживец убил пленного

Оказавшийся в плену командирующий диверсионно-штурмовой группы (ДШГ) Украины «Медведи SS» Александр Кравцов рассказал о том, как один из его сослуживцев зарезал пленного солдата, передает «РИА Новости».

«На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его», — цитирует командира агентство в четверг, 14 июля.

Нацбатальон «Медведи SS» находится в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинцы именуют его диверсионно-штурмовым отрядом, в РФ он считается неонацистским формированием.

21 апреля сдавшийся в плен военный ВСУ, подполковник, заместитель командира по тылу Сергей Жуковский прокомментировал «Известиям» издевательства над российскими пленными, осудив их. Он сказал, что так категорически нельзя обращаться с военными. Также Жуковский отметил, что в РФ пленных Украины обеспечивают адекватными условиями для жизни: трехразовое питание, теплое помещение.

6 апреля в Министерстве обороны России сообщили о том, что к солдатам РФ применяются пытки, насилие, издевательства, «которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей» в годы ВОВ.

5 апреля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уведомил, что в интернете опубликовали видеозапись с моментом убийства националистами украинской стороны пленных российской армии. Кроме того, на кадры попал расстрел умирающего российского пленного.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что все совершившие против пленных РФ военные преступники будут найдены и предстанут перед судом. То, в какой форме их привлекут к ответственности, станет известно потом, заметила Захарова.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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