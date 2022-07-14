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ФСБ опубликовало видео задержания пособников террористов в пяти регионах России

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Фото: ФСБ РФ
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ФСБ в четверг, 14 июля, опубликовало видео задержания пособников террористов в пяти регионах России.

Задержания прошли в Кабардино-Балкарской Республике, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областях. Они собирали деньги для террористов из Сирии под видом благотворительности.

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О задержании пособников террористов стало известно ранее в этот день. В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что задержанные собирали средства террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Они создали сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц.

В местах проживания пособников спецслужбы обнаружили средства коммуникации, платежные инструменты, а также материалы, подтверждающие их незаконную деятельность. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

9 июня сотрудники ФСБ нейтрализовали в Ростове-на-Дону ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) из 13 человек. При координации эмиссаров, находящихся на Украине, они целенаправленно распространяли на территории РФ террористическую идеологию, а также вербовали россиян из местных мусульман и трудовых мигрантов в процессе конспиративных собраний.

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