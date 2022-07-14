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В МИДе назвали враньем заявление Блинкена об удержании в РФ граждан Украины

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы насильном удержании в России 1,6 млн украинских граждан не соответствует действительности. Об этом сообщила 14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Это вранье», — прокомментировала Захарова в эфире «Соловьев Live».

Захарова также отметила, что невозможно представить, как можно насильно дать паспорт.

Ранее, 13 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что российские власти должны освободить 1,6 млн удерживаемых украинских граждан, у которых, по его мнению, забрали паспорта и которым выдали российские документы.

В свою очередь дипломаты российского посольства в Вашингтоне назвали заявление Блинкена очередной попыткой американской администрации очернить Россию и военнослужащих в связи со спецоперацией на Украине.

В тот же день Захарова высмеяла заявление госсекретаря США, указав, что она будет вынуждена обратиться за помощью к медицинской энциклопедии, чтобы поискать, где описан его случай.

11 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства для проживающих на территориях Донбасса и Украины людей. Также это касается лиц без гражданства.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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