Источник опроверг сообщения о возбуждении дела в отношении Галкина

В Следственном комитете РФ нет уголовных дел в отношении юмориста и телеведущего Максима Галкина. Об этом 14 июля сообщил источник «Известий».

По его словам, материалы проверок в отношении артиста также отсутствуют.

Накануне о том, что в отношении Галкина якобы завели уголовное дело о дискредитации российских военнослужащих, сообщил бывший депутат Госдумы Роман Худяков. Он заявил, что Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области «усмотрел признаки состава преступления по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ», а Галкин допустил ложные высказывания по отношению к армии РФ.

Худяков уточнил, что источник этой информации — публикация блогера из Ростова-на-Дону, который ранее написал на комика заявление в полицию.

Галкин и его супруга певица Алла Пугачева уехали из России в Израиль после начала спецоперации по защите Донбасса, которую комик подверг критике.

21 мая в Тель-Авиве певцы и актеры Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Вениамин Смехов, Максим Галкин, Алла Пугачева и другие встретились на форуме, посвященном обсуждению российской культуры и ее свободы. Поднимался и острый вопрос о возращении домой.

22 июня Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.