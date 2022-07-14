Большинство выпущенных по Новой Каховке в среду ракет были сбиты ПВО

Большинство ракет, выпущенных по Новой Каховке в среду, было сбито российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 14 июля, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

«Большинство ракет вчера было сбито. Мы видим, что ПВО работает, значительное количество ракет уничтожается на подлете», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Днем ранее Новая Каховка снова подверглась обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительной информации, националисты выпустили по городу пять ракет из реактивных систем залпового огня. Снаряды прилетели со стороны населенного пункта Баштанка, большинство из них сбила ПВО. Обломки двух ракет обрушились в районе завода «Сокол».

В тот же день замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала, что руководство региона обратилось к России с просьбой помочь в восстановлении Новой Каховки после обстрела 11 июля. Она отдельно отметила, что области нужны строительные материалы, чтобы восстановить регион.

Тогда после обстрела города около 190 человек обратились к медикам за помощью. Шестерых детей удалось извлечь из-под обломков живыми. Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации России по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».