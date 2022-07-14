Обозреватель The Hill Лингельбах заявил, что после спецоперации у Путина есть три пути

После окончания специальной военной операции на Украине у президента РФ Владимира Путина есть три сценария, по которым он может последовать, заявил обозреватель газеты The Hill профессор Балтиморского университета Дэвид Лингельбах в понедельник, 11 июля.

«[После окончания спецоперации в Донбассе] могут обозначиться три широких направления: военная кампания, создание альтернативы Организации Объединенных Наций и сохранение внутреннего наследия», — отметил автор в своей публикации.

Лингельбах оценивает перспективы российской стороны положительно. Он считает, что специальная военная операция протекает успешно, рейтинг Путина поднимается. Кроме того, автор статьи обратил внимание, что рубль укрепляется вопреки антироссийским санкциям.

Профессор также подчеркнул, что Путин не из тех людей, кто «пойдет на очевидные шаги».

26 апреля российский лидер во время общения с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем сказал, что оценивает ООН как уникальную и универсальную организацию и продолжит ее поддерживать. Путин указал на то, что «другой такой организации в международном сообществе нет».

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что для Организации Объединенных Наций и мирового сообщества наступил момент истины. Он отметил, что либо все страны соблюдают устав ООН, либо живут по навязанным кем-то правилам.

На Украине и в Донбассе продолжается специальная военная операция России по защите мирного населения ЛДНР, о ее начале Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве объяснили, что к ее задачам относятся демилитаризация и денацификация украинской стороны. 19 апреля РФ сообщила о начале нового этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе существенно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей на российскую территорию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российским лидером был подписан указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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