Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли в качестве трофея первую британскую артиллерийскую установку М777. Об этом 14 июля сообщила Народная милиция (НМ) ЛНР в Telegram-канале.

«Подразделениями НМ ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777», — сказано в сообщении.

М777 — буксируемая гаубица калибра 155 мм, разработанная британской компанией BAE Systems. Имеется в распоряжении армий Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины.

В середине июня служащие ВС РФ показали трофейное вооружение украинской армии, в спешке оставленное в ЛНР. По словам российских военных, чаще всего им попадаются завезенные странами Запада американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW шведского производства. Данный тип вооружения довольно громоздкий и может серьезно осложнить отвод войск.

Также часто на пути армии РФ встречаются американские противотанковые мины и гранатометы советского производства с припасами. Из более интересного и редкого — украинский автоматический гранатомет УАГ-40, американский крупнокалиберный пулемет браунинг М2 и боеприпас к шведскому гранатомету «Карл Густав».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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