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FT: в ЕС считают, что проблемы с транзитом в Калининград возникли из-за неясных правил ЕК

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По мнению ряда европейских дипломатов, Еврокомиссия (ЕК) нечетко сформулировала правила, регулирующие антироссийские санкции, из-за чего появились препятствия для потока товаров между Калининградской областью и остальной территорией РФ. Об этом 13 июля сообщила газета Financial Times.

От общего к частичному: ЕС разрешил транзит грузов в Калининград по ж/д
Но поставки санкционных товаров фурами остались под запретом

«Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее балтийским эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила», — говорится в материале.

Отдельные чиновники Евросоюза также в частном порядке раскритиковали интенсивность и масштабы проверок, которые Литва проводила в российских поездах. Они опасались, что это может привести к конфронтации с Москвой.

«Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии», — цитирует издание одного из дипломатов ЕС.

Накануне ЕК обнародовала разъяснения по санкциям, согласно которым железнодорожный транзит в Калининградскую область разрешен при соблюдении ряда условий. Транзит запрещенных товаров по автодорогам, организованный российскими операторами, не разрешается. Никакого подобного запрета не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран–членов, проводить необходимый контроль товаров.

Страны–члены Евросоюза должны контролировать, что объемы транзита остаются в пределах средних величин за последние три года, в особенности в отношении реального спроса на данные товары в пункте назначения, а также, что в наборе перевозимых товаров нет никаких необычных отклонений, которые могли бы привести к обходу режима санкций ЕС, уточнили в ЕК.

Запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Запрет касался перевозок железнодорожным транспортом, но Вильнюс также распространил его на грузовые авто.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область. Если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, российская сторона примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, отметила дипломат.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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