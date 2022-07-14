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Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний

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Фото: ТАСС/Смирнов Владимир
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В Казахстане должны быть созданы благоприятные условия для привлечения иностранных компаний, которые в настоящее время уходят с российского рынка. Такое поручение дал 14 июля правительству президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка», — заявил Токаев на расширенном заседании правительства.

Как отметил глава государства, такие меры предоставят республике хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов, пишет «Газета.Ru».

Президент также заявил, что, согласно его предыдущему поручению, правительство также готовит пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отрабатывает его с потенциальными инвесторами. Работа в этом направлении проходит в режиме совещаний и встреч, но «конкретных результатов пока мало».

12 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой, в ходе которого обсуждалась последовательная реализация конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах. Также лидеры стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

17 июня Токаев в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отметил, что Казахстан создает благоприятные условия для специалистов из России. В свою очередь Путин заявил, что Россия будет брать пример с Казахстана в этом вопросе.

С середины февраля ряд зарубежных компаний покинул российский рынок или приостановил сотрудничество на фоне спецоперации по защите Донбасса и санкций западных стран. В то же время некоторые из них заявили о продаже бизнеса в РФ, другие — о возвращении на российский рынок.

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