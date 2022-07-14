Четыре человека пострадали в ходе стрельбы в подъезде жилого дома в Москве

Мужчина из травматического оружия открыл стрельбу по людям в подъезде жилого дома на востоке Москвы. В результате пострадали четыре человека, они госпитализированы. Об этом 14 июля ТАСС сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел накануне вечером в доме на улице Большая Косинская.

«Мужчина, предположительно из травматического оружия, произвел несколько выстрелов в находившихся там (в подъезде. — Ред.) людей, после чего скрылся. В результате инцидента четыре человека получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Ведется розыск стрелявшего.

13 июля сообщалось, что житель города Электросталь угрожал шумным соседям пневматическим ружьем. Недовольный мужчина обещал разбить отдыхающим голову и убить. Заметившие переполох соседи вызвали наряд полиции, однако к моменту прибытия правоохранителей злоумышленник скрылся. Пострадавших в результате инцидента не было.