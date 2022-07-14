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ВОЗ назвала запрещенные препараты для лечения легкой формы COVID-19

ВОЗ не рекомендовала использовать колхицин и флувоксамин для лечения легкой формы COVID-19
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Vasilis Rebapis
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали препараты, которые лучше не применять при лечении COVID-19 в легкой и умеренной формах.

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Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление организации в четверг, 14 июля, таким пациентам не рекомендуется принимать антидепрессант флувоксамин и препарат от подагры колхицин.

Связано это с тем, что пока недостаточно доказательств, что они улучшают важные показатели для пациентов, уточняет телеканал «360». Кроме того, оба препарата наносят потенциальный вред.

Между тем эксперты ВОЗ не уточнили, какие препараты нужно использовать для лечения тяжелых форм коронавируса из-за отсутствия необходимой информации, пишет НСН.

13 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании сообщила, что в России пока не планируется введения новых ограничений в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Лицам из уязвимых групп рекомендовано носить маски в общественных местах, сообщает RT.

Как отмечает сайт kp.ru, по итогам 27-й недели 2022 года в России зарегистрировано 22 683 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 15,46 на 100 тыс. населения, что на 8,2% выше, чем на прошлой неделе.

По данным агентства Reuters, ежедневно собирающего данные о заражениях и смертности от COVID-19 по 240 странам и территориям, 13 июля количество новых случаев заболевания шло на подъем в 80 государствах мира.

1 июля 2022 года Роспотребнадзор принял решение снять ограничения, которые были введены в России из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию, то есть власти прекратили взыскивать с граждан неоплаченные штрафы за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии, уточняет телеканал «Звезда».

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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