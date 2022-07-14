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В конгрессе США сенатор и юрист поругались из-за абортов беременных мужчин

USA Today: в конгрессе США вспыхнула перепалка сенатора и профессора из-за абортов беременных трансгендеров
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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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В конгрессе Соединенных Штатов Америки на слушаниях по отмене прав на аборты вспыхнул конфликт из-за возможности мужчин забеременеть. Об инциденте сообщает USA Today 13 июля.

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Сенатор-республиканец Джош Хоули и профессор юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиара Бриджс не сошлись во мнениях. Политик заявил, что эксперт размыто формулирует то, кого может затрагивать вопрос запрета права прерывания беременности.

«Вы говорите о людях с возможностью забеременеть. Это женщины?» — обратился к юристу республиканец.

В ответ на это Бриджс сказала, что мужчины-трансгендеры также способны забеременеть. Сенатор попросил ее объяснить, кому, по ее мнению, принадлежит право на прерывание беременности.

«Я хочу подчеркнуть, что ваши вопросы трансофобные и они провоцируют людей на насилие из-за того, что вы их не признаете», — высказалась Бриджс.

Хоули поразился тому, что его обвинили в подстрекательстве к агрессии. Бриджс задала вопрос, считает ли он, что мужчины могут забеременеть. Хоули ответил отрицательно.

«То есть вы отрицаете, что трансгендеры существуют. Спасибо», — сделала вывод профессор.

Политик задался вопросом, проводит ли его собеседница лекции в таком категоричном тоне, на что Бриджс порекомендовала прийти к ней на занятия, чтобы Хоули там чему-нибудь поучился.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Дело в том, что теперь право на аборт будут принимать штаты, если со стороны конгресса не будут приняты меры. Из-за данного решения на улицы вышли тысячи несогласных американцев, которые призывают не отнимать у женщин возможность принимать самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тела.

25 июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что разочарован отменой федеральных гарантий прав на аборты в США. По его словам, права женщин должны быть защищены.

В свою очередь 27 июня суд в Техасе заблокировал запрет на аборты в ответ на поданный иск правозащитной организации. Аборты на сроке до шести недель беременности обещали возобновить в нескольких клиниках.

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