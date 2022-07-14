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Командир нацбатальона «Медведи SS» признал, что Россия Украине «не по зубам»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Россия в качестве противника на поле боя «не по зубам» Украине даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада. Об этом 14 июля заявил пленный командир украинского националистического батальона «Медведи SS» Александр Кравцов.

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«Уже давно должно было все закончиться диалогом, оно должно было изначально все начинаться с диалога, противник нам не по зубам», — цитирует пленного «РИА Новости».

Специальную операцию России по защите Донбасса Кравцов назвал «заранее проигрышной» для Украины, поскольку все понимают, что Запад дает Украине вооружение и деньги, а взамен на это фактически командует украинскими военными, отметил он. Командир также добавил, что у него и самого многие родственники живут в России.

«Америка как была с Британией за океаном, так и останется. А Россия как была... Если это не заканчивать, то это нехорошо, это будет точка невозврата», — подытожил Кравцов.

Нацбат «Медведи SS» входит в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). На Украине его называют диверсионно-штурмовым отрядом, в России же его члены считаются неонацистами.

Также Кравцов рассказал, что один из его сослуживцев зарезал российского пленного, к которому все остальные в его подчинении «относились нормально». По его словам, это произошло в бункере, где находились морские пехотинцы и разведывательная рота.

Как заявил обозреватель газеты The Hill профессор Балтиморского университета Дэвид Лингельбах, по его мнению, после завершения спецоперации по защите Донбасса у России есть три сценария, которые может выбрать президент страны Владимир Путин. Как он предполагает, в дальнейшем Путин может начать военную кампанию, заняться созданием альтернативы Организации Объединенных Наций (ООН) или сохранением внутреннего наследия своей страны. В целом Лингельбах оценивает перспективы РФ положительно.

10 июля в публикации газеты The Washington Post указывалось, что отсутствие контактов главы Госдепартамента США Энтони Блинкена с российскими коллегами с момента начала спецоперации РФ по защите Донбасса стало заведомым проигрышем американской дипломатии.

В начале июля Блинкен заявил об отсутствии заинтересованности в затягивании ситуации вокруг Украины, чтобы «причинить боль» России. Однако эксперты не раз отмечали, что Штаты хотят измотать РФ. 5 мая евродепутат Клэр Дейли заявила, что США от украинского кризиса выигрывают больше всех, а вот Европе приходится платить за это высокую цену. Дейли считает, что американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности «наступили счастливые дни».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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