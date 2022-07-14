Командир нацбатальона «Медведи SS» признал, что Россия Украине «не по зубам»

Россия в качестве противника на поле боя «не по зубам» Украине даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада. Об этом 14 июля заявил пленный командир украинского националистического батальона «Медведи SS» Александр Кравцов.

«Уже давно должно было все закончиться диалогом, оно должно было изначально все начинаться с диалога, противник нам не по зубам», — цитирует пленного «РИА Новости».

Специальную операцию России по защите Донбасса Кравцов назвал «заранее проигрышной» для Украины, поскольку все понимают, что Запад дает Украине вооружение и деньги, а взамен на это фактически командует украинскими военными, отметил он. Командир также добавил, что у него и самого многие родственники живут в России.

«Америка как была с Британией за океаном, так и останется. А Россия как была... Если это не заканчивать, то это нехорошо, это будет точка невозврата», — подытожил Кравцов.

Нацбат «Медведи SS» входит в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). На Украине его называют диверсионно-штурмовым отрядом, в России же его члены считаются неонацистами.

Также Кравцов рассказал, что один из его сослуживцев зарезал российского пленного, к которому все остальные в его подчинении «относились нормально». По его словам, это произошло в бункере, где находились морские пехотинцы и разведывательная рота.

Как заявил обозреватель газеты The Hill профессор Балтиморского университета Дэвид Лингельбах, по его мнению, после завершения спецоперации по защите Донбасса у России есть три сценария, которые может выбрать президент страны Владимир Путин. Как он предполагает, в дальнейшем Путин может начать военную кампанию, заняться созданием альтернативы Организации Объединенных Наций (ООН) или сохранением внутреннего наследия своей страны. В целом Лингельбах оценивает перспективы РФ положительно.

10 июля в публикации газеты The Washington Post указывалось, что отсутствие контактов главы Госдепартамента США Энтони Блинкена с российскими коллегами с момента начала спецоперации РФ по защите Донбасса стало заведомым проигрышем американской дипломатии.

В начале июля Блинкен заявил об отсутствии заинтересованности в затягивании ситуации вокруг Украины, чтобы «причинить боль» России. Однако эксперты не раз отмечали, что Штаты хотят измотать РФ. 5 мая евродепутат Клэр Дейли заявила, что США от украинского кризиса выигрывают больше всех, а вот Европе приходится платить за это высокую цену. Дейли считает, что американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности «наступили счастливые дни».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».