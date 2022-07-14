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Более 1 тыс. обстрелов по территории ЛНР зафиксировано с 17 февраля

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Фото: REUTERS/VIA PAVLO NAROZHNYY
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С 17 февраля зафиксировано более 1 тыс. обстрелов по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 14 июля, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Всего противником применено 10 389 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (33 ракеты) и американской РСЗО M142 HIMARS (21 ракета), РСЗО (БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч») — 2153 снаряда», — говорится в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что за указанный период от обстрелов погибли 72 мирных жителя и 219 получили ранения. Разрушено и повреждено 1862 домостроения в 31 населенном пункте.

Днем ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил о ракетных ударах «Точкой-У» по Луганску. ПВО сбили практически все ракеты, кроме одной, которая нанесла поражение по полигону, где был склад с боеприпасами.

10 июля ВСУ нанесли ракетный удар по городу Алчевску в ЛНР при помощи поставленных Киеву американских систем залпового огня HIMARS. Также в этот же день появилась информация о ракетном ударе ВСУ по городу Ирмино в ЛНР с применением той же самой модели РСЗО. Пострадала женщина.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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