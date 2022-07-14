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В посольстве России назвали дезинформацией заявления США об изъятии паспортов на Украине

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Заявления Вашингтона о насильственном изъятии Россией украинских паспортов у граждан Украины являются низкокачественной западной дезинформацией. Об этом заявили 14 июля в посольстве России в США, указав на очередную попытку Соединенных Штатов «поднять градус русофобии».

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«Украинцы получают российское гражданство добровольно», — прокомментировало посольство в Telegram-канале.

В дипмиссии заметили, что очередная попытка Вашингтона очернить ВС РФ, вероятнее всего, связана с недовольством успехами специальной военной операции на Украине.

«Очевидно и стремление поднять градус русофобии для привлечения всеобщего внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима», — добавили в дипломатическом учреждении.

Накануне, 13 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что российские власти должны освободить 1,6 млн удерживаемых украинских граждан, у которых, по его мнению, забрали паспорта и выдали российские документы.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Блинкена, указав, что случай с ним должен наверняка быть описан в какой-либо из медицинских энциклопедий.

11 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства для проживающих на территориях Донбасса и Украины людей. Также это касается лиц без гражданства. Как указал 12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, многие украинцы хотят получить российское гражданство, отметив важность соответствующего указа главы государства.

9 июля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что с начала спецоперации по защите Донбасса в Россию эвакуировались 2 434 298 человек, из них 383 402 — дети. Он также добавил, что 24 февраля государственную границу РФ пересекли 383 048 личных автомобилей.

16 июня в МВД РФ заявили, что жители Украины и Донбасса вправе остаться на территории России даже без специальных разрешительных документов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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