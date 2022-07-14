Посольство в Вашингтоне заявило о стремлении США вытеснить РФ из торговли продовольствием

Соединенные Штаты Америки стремятся вытеснить Россию из торговли продовольствием. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне в четверг, 14 июля.

«Обвинения в воспрепятствовании России вывозу агропродукции с Украины морским путем не выдерживают критики. Наша страна не мешает экспорту. Ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию. <…> Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием», — отмечается в сообщении дипмиссии.

Кроме того, сообщается, что у импортеров в настоящее время есть серьезные трудности в получении сельскохозяйственных товаров по причине односторонних санкций Штатов, а также потому, что подорваны логистические цепочки.

«В этих целях Вашингтон активно использует нелегитимные односторонние санкции, призванные заблокировать торгово-экономическое взаимодействие нашей страны с внешним миром, готов и дальше подрывать цепочки поставок. Как следствие — государства-импортеры испытывают значительные сложности в получении сельхозтоваров», — подчеркнуло посольство.

5 июня газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации сообщила о том, что США не собираются снимать санкции против России в рамках сделки по экспорту зерна с Украины.

Месяцем ранее посол России в США Анатолий Антонов указал на то, что меры давления на Россию со стороны западных государств напрямую сказались на возможностях страны осуществлять экспорт различных товаров, результатом чего стало обострение глобального продовольственного кризиса. Он также напомнил, что Россия продолжает выполнять международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей, несмотря на санкции.

В апреле профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов отметил, что перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится все более реальной и выгоды от него не получит никто. Он подчеркнул, что Россия является одним из основных экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей — базовых видов сырья для производства продовольствия. При этом Рамазанов уточнил, что найти полноценную замену России на мировом рынке этих видов сырья сейчас невозможно.

1 апреля директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский заявил, что санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, могут стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода.

До этого, 28 марта, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что угроза продовольственного кризиса в мире связана не с российской спецоперацией на Украине, а с незаконными санкциями Запада.

Санкции в отношении России и Белоруссии зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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